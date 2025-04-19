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Иеромонах Мелетий: практически все святыни остались в Горнальском монастыре

Главную святыню — чудотворную икону Божией Матери «Пряжевская» — успели вывезти ранее.

Источник: Аргументы и факты

В Горнальском монастыре остались почти все святыни, которые там находились. Как отметил в беседе с aif.ru иеромонах Мелетий, насельник Горнальского монастыря, ранее успели вывезти только главную святыню — чудотворную икону Божией Матери «Пряжевская».

«Святыни остались практически все, потому что из горящего храма мы их вынесли и сложили в подвальное помещение. Мы все спрятали, уложили. Тогда мы даже не понимали, что находимся в окружении, что Суджа уже под ними (оккупирована ВСУ — ред.). Мы думали, нас просто обстреливают сильно», — рассказал он.

Иеромонах Мелетий объяснил, что решение вывезти в Курск чудотворную икону Божией Матери «Пряжевская» владыка и настоятель приняли раньше.

«Как только нас в первый раз обстреляли, ПТУР попал в крышу, и владыка и наш настоятель эту икону вывезли в Курск. Слава Богу, что они так сделали. Это вторая святыня Курской земли нашей», — объяснил он.