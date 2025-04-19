Иеромонах Мелетий: практически все святыни остались в Горнальском монастыре

«Святыни остались практически все, потому что из горящего храма мы их вынесли и сложили в подвальное помещение. Мы все спрятали, уложили. Тогда мы даже не понимали, что находимся в окружении, что Суджа уже под ними (оккупирована ВСУ — ред.). Мы думали, нас просто обстреливают сильно», — рассказал он.