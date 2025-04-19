Иеромонах Мелетий: практически все святыни остались в Горнальском монастыре

В Горнальском монастыре остались почти все святыни, которые там находились. Как отметил в беседе с aif.ru иеромонах Мелетий, насельник Горнальского монастыря, ранее успели вывезти только главную святыню — чудотворную икону Божией Матери «Пряжевская».
«Святыни остались практически все, потому что из горящего храма мы их вынесли и сложили в подвальное помещение. Мы все спрятали, уложили. Тогда мы даже не понимали, что находимся в окружении, что Суджа уже под ними (оккупирована ВСУ — ред.). Мы думали, нас просто обстреливают сильно», — рассказал он.
Иеромонах Мелетий объяснил, что решение вывезти в Курск чудотворную икону Божией Матери «Пряжевская» владыка и настоятель приняли раньше.
«Как только нас в первый раз обстреляли, ПТУР попал в крышу, и владыка и наш настоятель эту икону вывезли в Курск. Слава Богу, что они так сделали. Это вторая святыня Курской земли нашей», — объяснил он.