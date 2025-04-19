В Башкирии установится апрельская жара

Опубликован прогноз погоды на ближайшие дни. Жителей республики в выходные будет радовать солнце и высокая температура.
Сегодня, 19 апреля, днём воздух прогреется до +17…+22°. Осадков не предвидится.
В воскресенье, 20 апреля, местами прогнозируются кратковременные дожди. Ветер юго-западный, умеренный, с усилением порывов в дневное время. Ночью столбики термометров покажут +7…+12°, днём ожидается потепление до +19…+24°.
21 апреля сохранится переменчивая погода с локальными кратковременными осадками. Ветер останется юго-западным с умеренной интенсивностью, днём с усилением порывов. Температурный режим будет аналогичен предыдущему дню: ночью +7…+12°, днём +19…+24°.
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