В Госдуме пообещали проверить использование скейтерами памятника Ленину

«Со своей стороны, готов направить депутатский запрос для того, чтобы была проведена проверка, кто это организовал, с какой целью и есть ли там какой-то состав правонарушения. Потому что многие памятники советской эпохи находятся под охраной государства», — отметил Матвеев.