В Госдуме пообещали проверить использование скейтерами памятника Ленину

Он назвал такую организацию скейт-площадки возмутительной.
«Со своей стороны, готов направить депутатский запрос для того, чтобы была проведена проверка, кто это организовал, с какой целью и есть ли там какой-то состав правонарушения. Потому что многие памятники советской эпохи находятся под охраной государства», — отметил Матвеев.
Он также добавил, что в Верхней Пышме достаточно много свободной земли, и поэтому памятник и скейт-площадка «могут разойтись в пространстве однозначно».
Памятник Ленину стал частью скейт-парка, который в настоящее время делают в сквере рядом с ДК «Металлургов». Проектировщики надеялись, что постамент вызовет интерес у молодежи и не заденет ничьи чувства.
В администрации Верхней Пышмы уже раскритиковали работу подрядной организации, пообещали сохранить памятник и что скейтбордисты не будут использовать его в качестве рампы. По словам председателя думы Ивана Зернова, скейт-площадку перенесут в другое место.