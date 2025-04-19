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В Госдуме пообещали проверить использование скейтерами памятника Ленину

Многие памятники советской эпохи находятся под охраной государства, напомнил депутат Матвеев.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев заявил о готовности направить депутатский запрос из-за идеи сделать на скейт-площадке в Верхней Пышме Свердловской области рампу из памятника Ленину.

Он назвал такую организацию скейт-площадки возмутительной.

«Со своей стороны, готов направить депутатский запрос для того, чтобы была проведена проверка, кто это организовал, с какой целью и есть ли там какой-то состав правонарушения. Потому что многие памятники советской эпохи находятся под охраной государства», — отметил Матвеев.

Он также добавил, что в Верхней Пышме достаточно много свободной земли, и поэтому памятник и скейт-площадка «могут разойтись в пространстве однозначно».

Памятник Ленину стал частью скейт-парка, который в настоящее время делают в сквере рядом с ДК «Металлургов». Проектировщики надеялись, что постамент вызовет интерес у молодежи и не заденет ничьи чувства.

В администрации Верхней Пышмы уже раскритиковали работу подрядной организации, пообещали сохранить памятник и что скейтбордисты не будут использовать его в качестве рампы. По словам председателя думы Ивана Зернова, скейт-площадку перенесут в другое место.