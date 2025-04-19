В Ростове мужчина во время ссоры ограбил бывшую жену

В Ростове-на-Дону полицейские задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении экс-жены. Инцидент произошел после конфликта между бывшими супругами, сообщили в донском главке ведомства.
Как отметили в полиции, в Октябрьском районе донской столицы женщина пришла в дежурную часть, где рассказала о том, что ее ограбил бывший муж.
Ростовчанка пояснила, что их ссору она снимала на видео, и в это время мужчина вырвал у нее из руки девайс, и ушел. После его задержания выяснилось, что подозреваемый уже распорядился украденным телефоном. Причиненный ущерб оценили в 70 тысяч рублей.
— В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж», — отметили в полиции.
Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.