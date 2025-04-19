В Ростове мужчина во время ссоры ограбил бывшую жену

Ростовчанка пояснила, что их ссору она снимала на видео, и в это время мужчина вырвал у нее из руки девайс, и ушел. После его задержания выяснилось, что подозреваемый уже распорядился украденным телефоном. Причиненный ущерб оценили в 70 тысяч рублей.