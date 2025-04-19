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Водные запасы Крыма ниже нормы: как контролировать ситуацию

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости Крым. Объемы воды в водохранилищах Крыма к середине апреля составляют лишь 48% от возможной емкости. Это почти вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский в эфире программы «Детально» на радио «Спутник в Крыму».

Источник: РИА "Новости"

По его словам, нынешняя весна остается засушливой, а количество осадков и притоков в водохранилища значительно ниже среднемноголетних значений.

Да, осадки в апреле были, и они позволили наполнить часть водохранилищ, особенно Симферопольское, Аянское и Белогорское. Однако притоки продолжались всего около 6−10 дней и уже пошли на спад. Если сравнивать объемы, то они соответствуют лишь минимальным значениям для этого периода года.

сказал Копачевский

Среди крупнейших водохранилищ Крыма наиболее наполненными остаются Аянское (93%) и Загорское (75%), тогда как Партизанское, Станционное и Тайганское находятся на уровне менее 35%.

Эксперт отметил, что такая ситуация повторяется в Крыму циклически и связана с естественными климатическими колебаниями. Однако на фоне глобального потепления периоды засух становятся все более экстремальными, а редкие осадки приобретают характер мощных ливней, что также создает риски для инфраструктуры.

В связи с этим Копачевский подчеркнул необходимость разумного использования ресурсов, модернизации систем водоснабжения и водоотведения, а также подготовки к будущим засушливым годам. Среди предложенных решений — внедрение технологий сбора дождевой воды, использование зеленых зон и внедрение энергосберегающих систем.

«Мы должны научиться управлять тем, чем мы можем управлять», — резюмировал он.