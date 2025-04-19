Водные запасы Крыма ниже нормы: как контролировать ситуацию

Да, осадки в апреле были, и они позволили наполнить часть водохранилищ, особенно Симферопольское, Аянское и Белогорское. Однако притоки продолжались всего около 6−10 дней и уже пошли на спад. Если сравнивать объемы, то они соответствуют лишь минимальным значениям для этого периода года.