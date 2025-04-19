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Уровень поддержки Трампа превышает показатели его первого президентского срока

Трамп имеет более высокий рейтинг одобрения в первом квартале, чем в первый срок.

Источник: Комсомольская правда

Согласно данным исследования компании Gallup, средний уровень поддержки Дональда Трампа в первом квартале его нынешнего президентского срока оказался выше, чем в аналогичный период первого срока.

«Это немного лучше, чем в его первый срок, но значительно ниже показателей, которые были характерны для президентов после Второй мировой войны», — сообщает компания.

Данные Gallup свидетельствуют, что в первый президентский срок Трампа его уровень поддержки (41%) оказался значительно ниже исторической нормы. В послевоенный период (1952−2020 гг.) средний рейтинг одобрения американских президентов в первые три месяца правления составлял 60%, что на 19 процентных пунктов выше показателей Трампа.

Хотя доверие к экономической политике Трампа остается умеренным (44%), оно все же выше, чем показатели других ключевых фигур в США — конгрессменов и руководителей ФРС.

Ранее KP.RU писал, что из-за введенных пошлин почти для всех стран мира уровень доверия у американских граждан к Трампу снизился.