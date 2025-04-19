Пермяков приглашают на спортивные экологические экскурсии

В этот же день, 27 апреля, в 16:00 пройдет фотоквест «Весна в лесу». Участники встретятся в начале экотропы «Липовая гора» (рядом с остановкой «Биомед», напротив школы паралимпийского резерва). Необходимо предварительно зарегистрироваться. Участникам потребуется фотокамера или телефон. Они получат путевую брошюру с заданиями и отправятся в лес искать «главных героев весны». За лучшие кадры для победителей приготовлены памятные призы.