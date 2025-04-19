Пермяков приглашают на спортивные экологические экскурсии

В воскресенье, 20 апреля, в 10:00 в Черняевском лесу начнется беговая экскурсия. Место встречи участников — вход «Золотые пески» (ул. Подлесная, 28/1). Маршрут экскурсии пройдет по малому кругу (4 км), тренер Александра Посохина также проведет тренировку со специальными беговыми упражнениями. Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.
В следующее воскресенье, 27 апреля, с 12:00 до 14:00 в Черняевском лесу пройдут экологические игры. Местом проведения станет площадка «Паутинка» (вход с шоссе Космонавтов, напротив перекрестка с ул. Братьев Игнатовых, по «Тропе здоровья»). Мероприятие бесплатное, но требуется предварительная регистрация.
Тактильное знакомство с лесом предлагается малышам. Дети смогут исследовать природные материалы: кору, шишки, желуди, веточки, трутовики, мох. Для ребят постарше предназначены игры на наблюдательность. Дети узнают, чем отличаются шишки хвойных деревьев, растущих в Прикамье: ели, сосны обыкновенной и кедровой, лиственницы. Школьников и взрослых приглашают сыграть в «Следопыт».
В этот же день, 27 апреля, в 16:00 пройдет фотоквест «Весна в лесу». Участники встретятся в начале экотропы «Липовая гора» (рядом с остановкой «Биомед», напротив школы паралимпийского резерва). Необходимо предварительно зарегистрироваться. Участникам потребуется фотокамера или телефон. Они получат путевую брошюру с заданиями и отправятся в лес искать «главных героев весны». За лучшие кадры для победителей приготовлены памятные призы.
Фотоквест пройдет под руководством фотографа Наташи Андреевой — она поможет взглянуть на лес по-новому, и Елены Ефимик, кандидата биологических наук, доцента кафедры ботаники и генетики растений ПГНИУ, которая расскажет о жизни леса и растениях.
Подробную информацию об экскурсиях можно получить в группе МКУ «ПермГорЛес» Вконтакте.