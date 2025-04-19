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Военная техника времен СССР примет участие в параде Победы в Нижнем Новгороде

ИА «Время Н» публикует фото техники.

Источник: Время

Военная техника времен СССР пройдет по площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде на параде Победы 9 мая. Сейчас ее готовят активисты Нижегородской областной общественной патриотической организации имени Александра Невского.

Как рассказал ИА «Время Н» директор организации Евгений Кочуев, в параде Победы будет участвовать 15 единиц техники: мотоциклы, внедорожники ГАЗ-67, «Катюша», тягач с пушкой, медицинский грузовик и полевая кухня.

«Вся техника находится в отличном состоянии», — отметил он.

Кочуев добавил, что активисты организации со своей техникой участвуют в парадах и патриотических мероприятиях на протяжении десяти лет.

Подробнее об этом можно узнать сегодня в программе «Послесловие» на ТК «Волга» (16+).