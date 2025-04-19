Прогноз погоды в Алматы на неделю: грозы и долгожданное потепление

По информации ведущего инженера-синоптика филиала РГП «Казгидромет» по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, в течение недели, с 19 по 25 апреля 2025 года, температура воздуха начнет повышаться, достигнув к следующей пятнице +27°С. При этом к концу будущей недели вновь начнутся дожди с грозами и порывистым ветром до 20 м/с.
Жители южных регионов ощутили отголоски холода. И на этом сюрпризы весны не закончатся: в ближайшие дни в северных и восточных регионах сохранятся дожди. Но весна берет свое, и несмотря на дожди, ожидается постепенное повышение температуры воздуха.
Прогноз погоды на семь дней:
19 апреля: переменная облачность, ночью небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3−8, ночью порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +13+15°С.
20 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +14+16°С.
21 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +16+18°С.
22 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +18+20°С.
23 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +20+22°С.
24 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3−8, при грозе порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +22+24°С.
25 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 3−8, при грозе порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +25+27°С.