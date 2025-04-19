Прогноз погоды в Алматы на неделю: грозы и долгожданное потепление

По информации ведущего инженера-синоптика филиала РГП «Казгидромет» по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, в течение недели, с 19 по 25 апреля 2025 года, температура воздуха начнет повышаться, достигнув к следующей пятнице +27°С. При этом к концу будущей недели вновь начнутся дожди с грозами и порывистым ветром до 20 м/с.