Иеромонах Мелетий: боевики ВСУ разграбили святыни Горнальского монастыря

«Конечно, они там все облазят и 100% найдут. Скорее всего, они их отправят на Украину. Естественно, если неверующие, могут попробовать продать. Может быть, там какой-то очень благочестивый командир попадется и оставит. Но это маловероятно, потому что те, кого вывозят из Суджи и освобожденных сел, рассказывают, они тянули все. Приезжали и тянули все абсолютно», — рассказал он корреспонденту aif.ru.