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Иеромонах Мелетий: боевики ВСУ разграбили святыни Горнальского монастыря

Военные ВСУ могли отправить святыни из обители на Украину чтобы продать их.

Источник: Аргументы и факты

Оставленные в Горнальском монастыре святыни нашли и вывезли боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ). В этом уверен иеромонах Мелетий, насельник Горнальского монастыря.

«Конечно, они там все облазят и 100% найдут. Скорее всего, они их отправят на Украину. Естественно, если неверующие, могут попробовать продать. Может быть, там какой-то очень благочестивый командир попадется и оставит. Но это маловероятно, потому что те, кого вывозят из Суджи и освобожденных сел, рассказывают, они тянули все. Приезжали и тянули все абсолютно», — рассказал он корреспонденту aif.ru.

Ранее иеромонах Мелетий объяснил, что перед эвакуацией из монастыря монахи и послушники вынесли святыни, которые не смогли забрать, и спрятали их.