Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мексике выявлен первый случай заражения человека личинкой мясной мухи

По информации мексиканского Минздрава, состояние зараженной женщины оценивается как стабильное.

Источник: Аргументы и факты

В Минздраве Мексики заявили о выявлении первого случая заражения человека миазом, вызванным личинкой мясной мухи Cochliomyia hominivorax.

«Случай был зарегистрирован у 77-летней женщины, проживающей в муниципалитете Акакойагуа штат Чиапас», — сообщила дирекция эпидемиологии Минздрава в соцсети Х*.

По информации ведомства, пострадавшую госпитализировали в больнице высокой специализации в городе Тапачула. Состояние пациентки оценивается как стабильное.

Согласно данным из открытых источников, миаз является паразитарным заболеванием, поражающим ткани животных и человека.

Ранее врач-паразитолог Александр Бронштейн рассказал, как не привезти из тропиков личинок под кожей.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.