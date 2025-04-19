В Мексике выявлен первый случай заражения человека личинкой мясной мухи

В Минздраве Мексики заявили о выявлении первого случая заражения человека миазом, вызванным личинкой мясной мухи Cochliomyia hominivorax.
«Случай был зарегистрирован у 77-летней женщины, проживающей в муниципалитете Акакойагуа штат Чиапас», — сообщила дирекция эпидемиологии Минздрава в соцсети Х*.
По информации ведомства, пострадавшую госпитализировали в больнице высокой специализации в городе Тапачула. Состояние пациентки оценивается как стабильное.
Согласно данным из открытых источников, миаз является паразитарным заболеванием, поражающим ткани животных и человека.
Ранее врач-паразитолог Александр Бронштейн рассказал, как не привезти из тропиков личинок под кожей.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.