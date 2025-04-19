Новый эпизод в деле пособника арестованного в Москве террористов: вот что стало известно

Как следует из судебных документов, 22-летнего россиянина задержали в мае текущего года. Ему предъявлены обвинения по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (вовлечение в террористическую деятельность) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в террористической организации). По данным силовых структур, задержанный родился в Узбекистане.