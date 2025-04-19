Новый эпизод в деле пособника арестованного в Москве террористов: вот что стало известно

В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что в уголовном деле задержанного россиянина, обвиняемого в участии в террористической организации и вовлечение людей в террористические структуры, появился новый эпизод — помощь боевикам.
«В ходе расследования уголовного дела был установлен новый эпизод. По предварительным данным, фигурант в 2021 году купил пособнику “Катиба Таухид валь-Джихад”* билет на самолет», — пояснили в правоохранительных органах.
Как следует из судебных документов, 22-летнего россиянина задержали в мае текущего года. Ему предъявлены обвинения по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (вовлечение в террористическую деятельность) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в террористической организации). По данным силовых структур, задержанный родился в Узбекистане.
Согласно материалам дела, обвиняемый призывал граждан переводить средства на банковскую карту, которая использовалась для финансирования соответствующих организаций. В настоящее время он содержится под стражей.
По словам собеседника агентства, пособник использовал транзит через турецкую территорию — из России улетел в Сирию через Турцию. Ранее KP.RU писал, что студент второго курса РУДН Арби Дукаев, арестованный в ноябре 2023 года по подозрению в пособничестве террористической деятельности, решением суда признан «социально опасным».
* — Запрещенная в России террористическая организация.