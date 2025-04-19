Опубликованы данные мониторинга уровня рек в Башкирии на 19 апреля

По информации председателя госкомитета РБ по ЧС Кирилла Первова, наибольшие подъемы уровня воды отмечаются на реке Уфе в районе Шакши, динамика уровня воды за сутки +30 см, на реке Белой в районе Арского Камня Белорецкого района, динамика уровня воды за сутки +8 см и на реке Уфе в селе Красная Горка Нуримановского района, динамика уровня воды за сутки +7 см.
Снижение уровня воды наблюдается на реке Ай в селе Метели Дуванского района, снижение уровня воды за сутки на 13 см, на реке Белой в селе Кушнаренково Кушнаренковского района, снижение уровня воды за сутки на 13 см, на реке Чекмагуш Чекмагушевского района, снижение уровня воды за сутки на 13 см.
Глава чрезвычайного ведомства отметил, что на контроле спасателей остаются 2 ситуации в городе Уфе и Чишминском районе.