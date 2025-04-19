Россия расторгла соглашение с Норвегией, Финляндией и Швецией по Баренцеву морю

В соответствии с распоряжением, опубликованным на официальном портале правовой информации, правительство Российской Федерации приняло решение о прекращении действия соглашения о сотрудничестве в Баренцевом регионе, которое было заключено с Норвегией, Финляндией и Швецией. В документе указано, что на основании закона о международных договорах Российской Федерации соглашение о создании Международного Баренцева секретариата и соглашение о сотрудничестве в области предотвращения и реагирования на чрезвычайные ситуации денонсируются.