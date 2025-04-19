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Россия расторгла соглашение с Норвегией, Финляндией и Швецией по Баренцеву морю

Совет Баренцева/Евроарктического региона был основан в 1993 году для обеспечения устойчивого развития.

Источник: Комсомольская правда

В соответствии с распоряжением, опубликованным на официальном портале правовой информации, правительство Российской Федерации приняло решение о прекращении действия соглашения о сотрудничестве в Баренцевом регионе, которое было заключено с Норвегией, Финляндией и Швецией. В документе указано, что на основании закона о международных договорах Российской Федерации соглашение о создании Международного Баренцева секретариата и соглашение о сотрудничестве в области предотвращения и реагирования на чрезвычайные ситуации денонсируются.

«В соответствии со статьей 37 Федерального закона “О международных договорах Российской Федерации” денонсировать соглашение о создании Международного Баренцева секретариата в целях развития сотрудничества