В Китае прошёл первый полумарафон с участием человекоподобных роботов

Робот Tiangong. Видео © X / player401.
Победителем среди роботов стал «Тяньгун 1.2 max», ростом 1,8 метра и весом 52 кг. Он финишировал за 2 часа 40 минут, несмотря на то, что на одном из участков упал и потребовал помощи. Среди людей победили эфиопские атлеты — у мужчин результат составил 1 час 2 минуты, у женщин — 1 час 11 минут.
Роботы двигались по специальной дорожке, отдельно от людей. Участники варьировались по размерам: от 17 до 88 кг и от 75 см до 1,8 метра в высоту. Например, робот «Сунъянь дунли — N2», ростом 1,2 метра и весом 30 кг, показал среднюю скорость 8,28 км/ч.
Робот «Сунъянь дунли». Видео © X / fei wu.
А ранее в соседней для Китая стране разработали T-1000 из Терминатора. «Жидкий» робот из Южной Кореи способен менять свою форму, проходить через узкие пространства и даже делиться на отдельные части, которые затем могут самостоятельно соединяться обратно.