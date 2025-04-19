Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Китае прошёл первый полумарафон с участием человекоподобных роботов

В Пекине прошёл первый полумарафон с участием гуманоидных роботов. На забег пришли около 12 тысяч человек, а также более 20 умных машин, которые соревновались на дистанции 21 км.

Источник: Life.ru

Робот Tiangong. Видео © X / player401.

Победителем среди роботов стал «Тяньгун 1.2 max», ростом 1,8 метра и весом 52 кг. Он финишировал за 2 часа 40 минут, несмотря на то, что на одном из участков упал и потребовал помощи. Среди людей победили эфиопские атлеты — у мужчин результат составил 1 час 2 минуты, у женщин — 1 час 11 минут.

Роботы двигались по специальной дорожке, отдельно от людей. Участники варьировались по размерам: от 17 до 88 кг и от 75 см до 1,8 метра в высоту. Например, робот «Сунъянь дунли — N2», ростом 1,2 метра и весом 30 кг, показал среднюю скорость 8,28 км/ч.

Робот «Сунъянь дунли». Видео © X / fei wu.

А ранее в соседней для Китая стране разработали T-1000 из Терминатора. «Жидкий» робот из Южной Кореи способен менять свою форму, проходить через узкие пространства и даже делиться на отдельные части, которые затем могут самостоятельно соединяться обратно.