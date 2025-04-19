Дефицита нет: Россиянам рассказали, что будет с ценами на яйца к лету

Собеседник Life.ru прогнозирует, что в ближайшие месяцы, в том числе к лету, цены на яйца могут вырасти в пределах инфляции, которая составляет 5−7%. Однако сильных скачков, как это было в прошлом году, ожидать не стоит. Турецкий импорт и внутреннее производство обеспечивают стабильное снабжение рынка, и хотя спрос на яйца остаётся высоким, он не оказывает существенного влияния на цену.