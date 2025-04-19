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Дефицита нет: Россиянам рассказали, что будет с ценами на яйца к лету

В апреле этого года российский рынок яиц отметил незначительный рост цен в пределах 1−2%, что связано с сезонным увеличением спроса, вызванным приближением Пасхи. Однако, несмотря на этот рост, ситуация с яйцами в России остаётся стабильной и предсказуемой. Об этом рассказал Life.ru управляющий партнёр Agro and Food Communications Александр Панченко.

Источник: Life.ru

«В целом же, благодаря импорту яиц из Турции и благодаря тому, что у нас случился рост производства яиц внутри страны, примерно 105% показали цифру по сравнению с предыдущим годом. Дефицита в яйцах нет, как мы, например, можем наблюдать в Соединённых Штатах Америки, где просто дикая нехватка этого товара. У нас ситуация спокойная, стабильная», — отметил Панченко.

Эксперт подчеркнул, что на определённом этапе цены действительно значительно выросли, однако в результате усилий Минсельхоза, а также договорённостей между производителями и торговыми сетями, которые отказались от дополнительных бонусов с продаж, стоимость яиц для конечных потребителей удержалась на приемлемом уровне.

Собеседник Life.ru прогнозирует, что в ближайшие месяцы, в том числе к лету, цены на яйца могут вырасти в пределах инфляции, которая составляет 5−7%. Однако сильных скачков, как это было в прошлом году, ожидать не стоит. Турецкий импорт и внутреннее производство обеспечивают стабильное снабжение рынка, и хотя спрос на яйца остаётся высоким, он не оказывает существенного влияния на цену.

«При этом надо отметить, что яйца продолжают быть одним из главных любимых товаров у населения, потому что это белок, относительно недорогой в сравнении с мясом, говядиной, свининой и даже курятиной. Поэтому спрос стабилен», — заключил Панченко.

А ранее диетолог рассказала о вреде избыточного потребления желтков. По её словам, всё дело в большом количестве холестерина и жиров, содержащихся в желтке, желательно переместить фокус на варёный белок.