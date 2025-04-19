«Спасибо врагам»: Пугачева вышла на связь со странным макияжем на лице и напугала народ. Видео

Алла Пугачева редко появляется в Сети.
Певица Алла Пугачева, отметившая свой 76-й день рождения, вышла на связь. Она раскрыла детали того, как прошел ее праздник, а также обратилась к неравнодушным, не забыв упомянуть и «врагов».
«Дорогие мои друзья! Все, кто приехал из разных стран ко мне, все, кто организовывал, помогал мне устроить этот день рождения, спасибо вам, это было замечательно, круто! Спасибо греческим артистам и музыкантам, которые сделали этот праздник незабываемым. Спасибо за сообщения с поздравлениями. Спасибо всем поклонникам моим и врагам тоже. Вы позволяете мне разукрасить жизнь разными красками. Я ведь внутри художник, и картина моего мира меняется постоянно. Мне очень интересно, как жизнь дальше ее нарисует. Спасибо вам», — выдала бывшая примадонна.
Певица в своем видеообращении появилась не только в весьма странном ракурсе, но и с сомнительным макияжем. Пугачева «увеличила» себе губы с помощью карандаша. Поклонники таких преображений не оценили. «Алла Борисовна, что вы с собой делаете? Нельзя гнаться за молодостью»; «Что вы с лицом сделали? Явно перестарались»; «Вы тут похожи на Гуинплена (герой романа Виктора Гюго “Человек, который смеется”, — прим. ред.); “Какой-то ужас, что с вами происходит?” — пишут в запрещенной соцсети “благодарные” пользователи.
Пугачева на критику своей внешности никак не реагирует. Ранее косметолог в беседе с URA.RU говорила о том, какие манипуляции с лицом могла делать артистка.