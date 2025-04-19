«Спасибо врагам»: Пугачева вышла на связь со странным макияжем на лице и напугала народ. Видео

«Дорогие мои друзья! Все, кто приехал из разных стран ко мне, все, кто организовывал, помогал мне устроить этот день рождения, спасибо вам, это было замечательно, круто! Спасибо греческим артистам и музыкантам, которые сделали этот праздник незабываемым. Спасибо за сообщения с поздравлениями. Спасибо всем поклонникам моим и врагам тоже. Вы позволяете мне разукрасить жизнь разными красками. Я ведь внутри художник, и картина моего мира меняется постоянно. Мне очень интересно, как жизнь дальше ее нарисует. Спасибо вам», — выдала бывшая примадонна.