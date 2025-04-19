В российских школах вводится единое расписание уроков с 1 сентября

В общеобразовательных российских заведениях, а именно в школах, введут единое расписание уроков. Как рассказал в интервью РИА Новостям глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов, работа в данном направлении уже почти проделана.
«Завершается работа по единому расписанию уроков для школ», — подчеркнул министр.
Предусматривается, что штатные расписания в школах позволят четко понимать, какая нагрузка происходит на учителя, сколько уроков и для какого количества учащихся провел педагог за день, неделю или месяц.
По словам Сергея Кравцова, еще одни нововведения ожидают школьников с 1 сентября 2025 года. Так, к примеру, будет введено единое планирование по школьным предметам.
К тому же, уже установлено нормирование контрольных и проверочных работ, в том числе и всероссийских проверочных работ (ВПР). Известно, что их должно быть не более 10% от общего количества уроков по программе. Это сделано ради сокращения нагрузки на учеников.
Отметим, что контролировать объем заданного домашнего задания каждого класса по всем предметам должно руководство школы. В профильном ведомстве подчеркнули, что задание на следующий урок рекомендовано задавать на текущем занятии, при этом нужно дублировать домашнюю работу в электронный журнал при его наличии.
Если же педагог задаст домашнюю работу, на выполнение которой нужна длительная подготовка, то школьникам будет выделено на него больше времени.
Напомним, что в Минпросвещения уже утвердило нормы на выполнение домашнего задания для учеников начальной школы. Так, по новым нормативам российские школьники будут заниматься уже с начала нового учебного года.
В среднем учащиеся первых классов должны тратить на выполнение домашней работы всего лишь один час, во втором и третьем — 1,5 часа, а вот в четвертом временной период повышается до двух часов.
Как KP.RU писал ранее, Минпросвещения РФ внесло изменения в федеральные программы школьного образования. Так, к примеру, все школьные программы синхронизированы с ОГЭ и ЕГЭ. То есть в заданиях будет только то, что школьники проходили на уроках.