В Перми завершается строительство выезда с промзоны Осенцы

Напомним, строительство дополнительного съезда с Осенцовского промузла с кольцевой развязкой и путепроводом стартовало в начале 2022 года. В ходе работ планировалось проложить новый участок двухполосной дороги протяженностью 1,95 км, соединяющий ул. Промышленную с Нестюковским трактом, а также организовать круговые развязки в районе деревни Устиново и на пересечении с ул. Промышленной и провести путепровод над железной дорогой.