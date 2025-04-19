В Перми завершается строительство выезда с промзоны Осенцы

Первый этап комплексного проекта по строительству нового выезда с промышленного узла «Осенцы» подходит к концу. В краевом Минстрое сообщили, что рабочие заканчивают строительство новой автомобильной дороги и путепровода.
Что уже готово:
— Дорожная одежда на двух из трех осей;
— Тротуары;
— Инженерные коммуникации;
— Водопропускные трубы;
— Монтаж путепровода.
Какие работы продолжаются:
Продолжается:
— Укрепление откосов с применением георешетки;
— Устройство колодцев;
— Засыпка и уплотнение насыпи.
Напомним, строительство дополнительного съезда с Осенцовского промузла с кольцевой развязкой и путепроводом стартовало в начале 2022 года. В ходе работ планировалось проложить новый участок двухполосной дороги протяженностью 1,95 км, соединяющий ул. Промышленную с Нестюковским трактом, а также организовать круговые развязки в районе деревни Устиново и на пересечении с ул. Промышленной и провести путепровод над железной дорогой.