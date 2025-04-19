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В Перми завершается строительство выезда с промзоны Осенцы

Техническая готовность объекта составляет 81%.

Источник: Минтранс Прикамья

Первый этап комплексного проекта по строительству нового выезда с промышленного узла «Осенцы» подходит к концу. В краевом Минстрое сообщили, что рабочие заканчивают строительство новой автомобильной дороги и путепровода.

Что уже готово:

— Дорожная одежда на двух из трех осей;

— Тротуары;

— Инженерные коммуникации;

— Водопропускные трубы;

— Монтаж путепровода.

Какие работы продолжаются:

Продолжается:

— Укрепление откосов с применением георешетки;

— Устройство колодцев;

— Засыпка и уплотнение насыпи.

Напомним, строительство дополнительного съезда с Осенцовского промузла с кольцевой развязкой и путепроводом стартовало в начале 2022 года. В ходе работ планировалось проложить новый участок двухполосной дороги протяженностью 1,95 км, соединяющий ул. Промышленную с Нестюковским трактом, а также организовать круговые развязки в районе деревни Устиново и на пересечении с ул. Промышленной и провести путепровод над железной дорогой.