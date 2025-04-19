Бывшему гаишнику с квартирами в Дубае дали срок в колонии

Кузнецов, владеющий пятью квартирами в Дубае, также лишен звания старшего лейтенанта полиции и не сможет занимать должности в государственных органах на протяжении пяти лет после отбытия срока. По версии следствия, он пытался вымогать деньги у водителя и угрожал составить протокол за вождение в состоянии алкогольного опьянения, несмотря на отсутствие доказательств.