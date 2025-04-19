Бывшему гаишнику с квартирами в Дубае дали срок в колонии

Кузнецов лишен звания старшего лейтенанта полиции.
Бывший гаишник из Москвы Сергей Кузнецов осужден на 5,5 года колонии строгого режима за попытку получить взятку. Об этом стало известно из решения суда.
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«Кузнецов осужден по ч. 1 ст. 30 пп. “а”, “б”, “в “ч. 5 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в крупном размере) на пять лет шесть месяцев лишения свободы”, — передает содержание судебных документов ТАСС. Приговор вынесен Бабушкинским районным судом в 2024 году и впоследствии утвержден Мосгорсудом.
Кузнецов, владеющий пятью квартирами в Дубае, также лишен звания старшего лейтенанта полиции и не сможет занимать должности в государственных органах на протяжении пяти лет после отбытия срока. По версии следствия, он пытался вымогать деньги у водителя и угрожал составить протокол за вождение в состоянии алкогольного опьянения, несмотря на отсутствие доказательств.