Монахи рассказали о чудесах, спасающих Горнальский монастырь под Курском

Спасение из окружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) насельников Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь Курской области иеромонах Мелетий считает чудом. В беседе с корреспондетом aif.ru он рассказал о спасении чудотворной иконы и о том, как монахи и послушники выбрались из окруженной противником обители.
Спрятали святыни в подвале.
По словам иеромонаха Мелетия, решение об эвакуации монастыря было принято 7 августа, когда стало понятно, что все происходящее намного серьезнее уже ставших к тому времени привычными обстрелов.
Монахи постарались защитить святыни, которые не смогли забрать с собой, и спрятали их.
«Святыни остались практически все, потому что из горящего храма мы их вынесли и сложили в подвальное помещение. Мы все спрятали, уложили. Тогда мы даже не понимали, что находимся в окружении, что Суджа уже под ними (оккупирована ВСУ — ред.). Мы думали, нас просто обстреливают сильно», — объяснил иеромонах Мелетий.
Выбирались под огнем.
Из монастыря выехали на четырех машинах 17 человек, рассказал собеседник издания.
«С нами были одна женщина-повариха, две паломницы и монахини, которые у нас подвизались», — отметил иеромонах Мелетий.
По его словам, само спасение монахов, послушников и насельников обители стало чудом.
«Литургию служили, обвалился потолок на жертвеннике в тот момент, когда чашу на на Херувимскую песнь перенесли. То есть как раз уже все, не нужен жертвенник, и в этот момент он обваливается. Потолок в храме рухнул, когда мы последнюю икону вынесли. Я пять шагов сделал из храма в коридор, в коридор зашел, там пять шагов и рухнул потолок, полностью горящий. То есть чудеса были на каждом шагу», — поделился он.
Иеромонах Мелетий рассказал, что на дороге они наткнулись на блокпост ВСУ. Сначала украинские боевики долго разговаривали с монахами, потом отпустили их, но начали стрелять в спину. Погиб послушник Сергей.
Спасли чудотворную икону.
Очень важным, по словам иеромонаха Мелетия, сало спасение чудотворной иконы Божией Матери «Пряжевская». Эту святыню из обители вывезли заранее.
«У нас была чудотворная икона Пряжевская, её вывезли раньше. Как только нас в первый раз обстреляли, ПТУР попал в крышу, и владыка и наш настоятель эту икону вывезли в Курск. Слава Богу, что они так сделали. Это вторая святыня Курской земли нашей. Чудес от этой иконы много, она вся увешана подарками, золотом от людей, которые благодарили за помощь, рождение детей», — рассказал иеромонах Мелетий.
Сейчас чудотворная икона находится на хранении в курском Покровском храме.
Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь был основан в 1671 году. Он расположен расположен недалеко от райцентра Суджа в Курской области. В августе 2024 года был захвачен ВСУ, оккупировавшими приграничную российскую территорию. На прошлой неделе российские военные начали штурм обители. Как сообщил aif.ru военный блогер Юрий Подоляка, бои за монастырь продолжаются.