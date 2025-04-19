Монахи рассказали о чудесах, спасающих Горнальский монастырь под Курском

«Литургию служили, обвалился потолок на жертвеннике в тот момент, когда чашу на на Херувимскую песнь перенесли. То есть как раз уже все, не нужен жертвенник, и в этот момент он обваливается. Потолок в храме рухнул, когда мы последнюю икону вынесли. Я пять шагов сделал из храма в коридор, в коридор зашел, там пять шагов и рухнул потолок, полностью горящий. То есть чудеса были на каждом шагу», — поделился он.