Волгоградская область выбрала «Учителя» и «Воспитателя года»

В Волгоградской области подвели итоги конкурсов профессионального мастерства среди педагогов. Почетные звания «Учитель года» и «Воспитатель года» получили преподаватель географии лицея № 9 Волгограда Вячеслав Песчанский и воспитатель центра развития ребенка № 4 Анна Серышева. Победители представят регион на федеральном этапе соревнований.
Как сообщили в областном комитете образования, за звание лучшего воспитателя боролись 32 педагога из 21 района области. Второе место заняла Оксана Сверчукова, третье — Надежда Тишкова. В конкурсе «Учитель года» участвовали 32 преподавателя из 16 муниципалитетов. Серебро взяла Валерия Слинкина, бронзу — Александр Лещенко.
Победители регионального этапа получат денежные премии. С 2024 года размер поощрения для лауреатов таких конкурсов составляет от 100 до 300 тысяч рублей.