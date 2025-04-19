Волгоградская область выбрала «Учителя» и «Воспитателя года»

Как сообщили в областном комитете образования, за звание лучшего воспитателя боролись 32 педагога из 21 района области. Второе место заняла Оксана Сверчукова, третье — Надежда Тишкова. В конкурсе «Учитель года» участвовали 32 преподавателя из 16 муниципалитетов. Серебро взяла Валерия Слинкина, бронзу — Александр Лещенко.