Сбежавший из России певец Андрей Макаревич* пообещал спеть в Киеве

Напомним, Андрей Макаревич* сбежал с женой на ПМЖ в Израиле, где давно купил жилье. Музыкант пытается привлечь внимание к собственной персоне русофобскими заявлениями и интервью. Ведь ему надо содержать — молодую жену, маленького сынишку и тещу, которая переехала из Киева в израильские апартаменты Макаревича*.