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Сбежавший из России певец Андрей Макаревич* пообещал спеть в Киеве

Выступать перед российской публикой Макаревич* отказался.

Источник: Комсомольская правда

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* заявил, что после окончания боевых действий он планирует выступить в Киеве, но не желает выступать перед жителями России. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

У певца спросили, не испытывает ли он чувства стыда перед российской публикой. Музыкант ответил на вопрос собеседника нецензурной лексикой.

Напомним, Андрей Макаревич* сбежал с женой на ПМЖ в Израиле, где давно купил жилье. Музыкант пытается привлечь внимание к собственной персоне русофобскими заявлениями и интервью. Ведь ему надо содержать — молодую жену, маленького сынишку и тещу, которая переехала из Киева в израильские апартаменты Макаревича*.

Заработки упали, поэтому музыкант крутится как умеет. При этом Макаревичу* за год не поступило ни одного запроса на корпоратив. Рассказываем — как теперь пытается подзаработать лидер группы «Машина времени».

* Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.