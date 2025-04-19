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Бригаду ВСУ уличили в продаже гуманитарной помощи через даркнет

Какую-то часть командование сначала забирало для подразделения, чтобы делать фотоотчет, а другую сразу выставляло на продажу.
Источник: Аргументы и факты

Командование 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша начало продавать гуманитарную помощь, предназначенную для подразделения, через онлайн-платформы, включая даркнет. Об этом стало известно из Telegram-канала «Шептун», где были опубликованы скриншоты объявлений.

Сообщается, что различные благотворительные фонды, такие как «Пташки Перемоги» и «Повернись живим», оказывали бригаде гуманитарную поддержку. Только фонд «Повернись живим» в текущем году выделил на эти цели 12 849 625 гривен (что эквивалентно 25 185 265 рублям по текущему курсу).

Впоследствии товары с идентичными серийными номерами начали появляться на сайтах объявлений о продаже, при этом в описаниях подчеркивалось, что техника является совершенно новой.

По предварительной информации, часть оборудования сначала использовалась командованием для создания фотоотчетов, а оставшаяся часть немедленно выставлялась на продажу.