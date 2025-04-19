Бригаду ВСУ уличили в продаже гуманитарной помощи через даркнет

Сообщается, что различные благотворительные фонды, такие как «Пташки Перемоги» и «Повернись живим», оказывали бригаде гуманитарную поддержку. Только фонд «Повернись живим» в текущем году выделил на эти цели 12 849 625 гривен (что эквивалентно 25 185 265 рублям по текущему курсу).