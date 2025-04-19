У россиян появилось право получать зарплату после увольнения

«Законопроект прошел общественное обсуждение, одобрен комиссией по законопроектной деятельности и после рассмотрения в правительстве будет внесен в Государственную Думу РФ», — передает сообщение пресс-службы министерства ТАСС. В настоящее время такие выплаты положены только тем, кто не работает по совместительству на момент увольнения.