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У россиян появилось право получать зарплату после увольнения

Работники, сокращенные с основной должности и находящиеся в статусе совместителей, смогут получать выплаты на период поиска новой работы. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму. Об этом рассказали в Минтруда РФ.

Средний заработок будет выплачиваться после второго месяца обращения в службу занятости.

Работники, сокращенные с основной должности и находящиеся в статусе совместителей, смогут получать выплаты на период поиска новой работы. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму. Об этом рассказали в Минтруда РФ.

«Законопроект прошел общественное обсуждение, одобрен комиссией по законопроектной деятельности и после рассмотрения в правительстве будет внесен в Государственную Думу РФ», — передает сообщение пресс-службы министерства ТАСС. В настоящее время такие выплаты положены только тем, кто не работает по совместительству на момент увольнения.

Минтруд предложил внести изменения в Трудовой кодекс, чтобы обеспечить аналогичные права и для совместителей, уволенных из-за сокращения или ликвидации организации, которые не нашли работу в течение месяца. Выплачиваться средний заработок будет с продолжением выплаты после второго месяца обращения в службу занятости.