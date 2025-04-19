Топ-5 главных новостей в Молдове: Власть в Молдове играет с огнем, раскалывая общество по религиозному принципу; цена на молодой картофель в Молдове зашкаливает; Пасхальный ажиотаж на Центральном рынке Кишинева &mda

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 19 апреля 2025:
1. Ну, и где ваш Бог: Власть в Молдове играет с огнем, раскалывая общество по религиозному принципу и деля церковь на «нашу» и «не нашу».
2. Цена на молодой картофель в Молдове зашкаливает: Высокая стоимость сохранится до лета.
3. Брынза по цене мяса, клубника дешевле молдавских огурцов, куличи на выбор: Пасхальный ажиотаж на Центральном рынке Кишинева — что почем.
4. Житель Одессы опубликовал видео своего побега из армии в Молдову: В нашем селе украинец хотел заплатить, но ему помогли бескорыстно.
5. В 2024 году Румыния отклонила все заявки жителей Молдовы на гражданство: Незнание румынского языка стало главной причиной отказов.
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