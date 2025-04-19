В Красноярске продают эксклюзивный мотоцикл за 9 миллионов рублей

Мотоцикл был представлен на выставке Fuorisalone в рамках Art Basel в Майами-Бич и привлекает внимание своим агрессивным дизайном и уникальным цветом Scarab Green, дополненным карбоновыми элементами. Боковые воздухозаборники напоминают двухцветную решетку Bentley Batur, а переднее крыло и бензобак отсылают к элементам капота автомобиля. «Хвост» мотоцикла можно заменить на пассажирское сиденье, стилизованное под спойлер, а водительское сиденье с вставками из черной алькантары и красной прострочкой украшает логотип Bentley.