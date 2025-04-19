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В Красноярске продают эксклюзивный мотоцикл за 9 миллионов рублей

На «Авито Авто» в Красноярске появился уникальный мотоцикл Ducati Diavel for Bentley V4 2024 года выпуска, который оценен в 8 900 000 рублей.

Источник: Авито

Этот эксклюзивный байк — лимитированная модель, созданная в сотрудничестве с Bentley и посвященная купе Bentley Batur.

Мотоцикл был представлен на выставке Fuorisalone в рамках Art Basel в Майами-Бич и привлекает внимание своим агрессивным дизайном и уникальным цветом Scarab Green, дополненным карбоновыми элементами. Боковые воздухозаборники напоминают двухцветную решетку Bentley Batur, а переднее крыло и бензобак отсылают к элементам капота автомобиля. «Хвост» мотоцикла можно заменить на пассажирское сиденье, стилизованное под спойлер, а водительское сиденье с вставками из черной алькантары и красной прострочкой украшает логотип Bentley.

Под капотом мотоцикла скрывается V-образный двигатель объемом 1158 см³ с мощностью 168 л.с. Шестиступенчатая механическая коробка передач, подвеска с перевернутой вилкой и маятниковая задняя подвеска обеспечивают отличную управляемость. Кроме того, мотоцикл оснащен антиблокировочной системой (ABS) и противобуксовочной системой.

Всего выпущено лишь 500 экземпляров этого шедевра, и один из них доступен для покупки на Авито Авто в Красноярске. Продавец предлагает сертификат подлинности, а также возможность организовать доставку в другие регионы России и обслуживание у официального дилера.