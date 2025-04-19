В Башкирии 14 раз горела сухая трава

В Башкирии начался период повышенной пожарной опасности, который совпал с весенним паводком. Согласно информации, предоставленной республиканским госкомитетом по ЧС, за минувшие 24 часа было зафиксировано 14 случаев возгораний сухой травы.
Инциденты произошли в нескольких районах, включая Абзелиловский, Давлекановский (3 случая), Краснокамский (3 случая), Аургазинский (2 случая), Балтачевский, Миякинский и Чишминский, а также в городе Агидель. Суммарная территория, охваченная огнём, превысила 4 гектара.
Глава госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов сообщил в социальных сетях, что с начала текущего года в регионе зарегистрировано уже 147 пожаров, связанных с сухой растительностью. Общая площадь возгораний составила свыше 1011 гектаров.
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