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В Башкирии 14 раз горела сухая трава

Общая площадь территории, охваченной огнём, превысила четыре гектара.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии начался период повышенной пожарной опасности, который совпал с весенним паводком. Согласно информации, предоставленной республиканским госкомитетом по ЧС, за минувшие 24 часа было зафиксировано 14 случаев возгораний сухой травы.

Инциденты произошли в нескольких районах, включая Абзелиловский, Давлекановский (3 случая), Краснокамский (3 случая), Аургазинский (2 случая), Балтачевский, Миякинский и Чишминский, а также в городе Агидель. Суммарная территория, охваченная огнём, превысила 4 гектара.

Глава госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов сообщил в социальных сетях, что с начала текущего года в регионе зарегистрировано уже 147 пожаров, связанных с сухой растительностью. Общая площадь возгораний составила свыше 1011 гектаров.

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