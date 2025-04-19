Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Электричку с опасными неисправностями отправили в ремонт после жалоб пассажиров в Приморье

Утром 18 апреля пассажиры электрички Смоляниново — Владивосток, прибывающей на главный железнодорожный вокзал дальневосточной столицы в 07:58, обратили внимание на технические неисправности в вагоне, угрожающие безопасности людей, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

В социальных сетях распространили видео, снятые в тамбуре вагона электрички, на котором во время поездки двери оставались приоткрытыми, и эта проблема, как утверждает пассажир, была в нескольких вагонах. Неравнодушный гражданин, заявивший о проблеме, заметил, что двери в тамбурах не закрываются, на станции «Первая речка», поезд так и доехал до конечной станции.

На публикацию отреагировала Дальневосточная транспортная прокуратура — состав уже направлен на ремонт, проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Отметим, что на Дальневосточной железной дороге​ до 2033 года планируется обновить весь парк пригородного подвижного состава. Новые составы необходимы в том числе для системы «лёгкого метро», которая, впрочем, ещё на стадии планирования и предпроектных работ превратилась из системы в одну-единственную ветку, при наилучшем раскладе удастся запустить две. Первоочередные станции проекта — «Эгершельд» и «3-я Рабочая».