Электричку с опасными неисправностями отправили в ремонт после жалоб пассажиров в Приморье

В социальных сетях распространили видео, снятые в тамбуре вагона электрички, на котором во время поездки двери оставались приоткрытыми, и эта проблема, как утверждает пассажир, была в нескольких вагонах. Неравнодушный гражданин, заявивший о проблеме, заметил, что двери в тамбурах не закрываются, на станции «Первая речка», поезд так и доехал до конечной станции.