Электричку с опасными неисправностями отправили в ремонт после жалоб пассажиров в Приморье

В социальных сетях распространили видео, снятые в тамбуре вагона электрички, на котором во время поездки двери оставались приоткрытыми, и эта проблема, как утверждает пассажир, была в нескольких вагонах. Неравнодушный гражданин, заявивший о проблеме, заметил, что двери в тамбурах не закрываются, на станции «Первая речка», поезд так и доехал до конечной станции.
На публикацию отреагировала Дальневосточная транспортная прокуратура — состав уже направлен на ремонт, проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Отметим, что на Дальневосточной железной дороге до 2033 года планируется обновить весь парк пригородного подвижного состава. Новые составы необходимы в том числе для системы «лёгкого метро», которая, впрочем, ещё на стадии планирования и предпроектных работ превратилась из системы в одну-единственную ветку, при наилучшем раскладе удастся запустить две. Первоочередные станции проекта — «Эгершельд» и «3-я Рабочая».