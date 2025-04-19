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Вильфанд раскрыл, в какие регионы уйдет тепло из Центральной России

Вильфанд: аномальное тепло перейдет из Центральной России в Поволжье.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Погода в Центральной России вернется к апрельской норме в середине следующей недели, очаг аномального тепла переместится на юг Поволжья, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, аномальное для апреля тепло в Центральной России сохранится до вторника включительно, со среды начнётся понижение температуры.

«Тёплая погода сохранится на самом юго-востоке европейской территории — в Астраханской, Волгоградской областях, на юге других регионов Приволжского федерального округа. Туда сместится очаг тепла», — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в центре европейской России со среды погода начнет возвращаться к апрельской норме, днем будет от 10 до 15 градусов тепла.