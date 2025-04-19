Прима-балерина из Приморья получила звание заслуженной артистки РФ

«Вы показываете тот балет, который прославляет не только Приморский край, но и всю Россию, потому что ваши гастроли как в нашей стране, так и за рубежом позволяют увидеть высококлассный уровень профессионализма. Для нас очень важно, что вы прославляете Приморский край», — рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.