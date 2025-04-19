Прима-балерина из Приморья получила звание заслуженной артистки РФ

Балерина из Приморья получила статус «Заслуженный артист Российской Федерации». Прима-балерина Анна Самострелова с 2017 года выступает в труппе Приморской сцены Мариинского театра. Она первая балерина в этой труппе с таким статусом.
Балерина получила награду получила за вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.
«Вы показываете тот балет, который прославляет не только Приморский край, но и всю Россию, потому что ваши гастроли как в нашей стране, так и за рубежом позволяют увидеть высококлассный уровень профессионализма. Для нас очень важно, что вы прославляете Приморский край», — рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Анна Самострелова родилась в городе Всеволожск Ленинградской области. Ранее работала в театрах Санкт-Петербурга, гастролировала в самых разных странах, а с 2017 года вступила в труппу Приморской сцены Мариинского театра.
«Анна — самый яркий пример уникального служения балету, которая стояла у начала того успеха, которым сегодня обладает Приморская сцена Мариинского театра», — поделился художественный руководитель балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра Эльдар Алиев.
На Приморской сцене она участвует в таких постановках, как «Дон Кихот», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Жизель», «Баядерка» и во многих других.