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Прима-балерина из Приморья получила звание заслуженной артистки РФ

Балерина из Приморской сцены Мариинского театра — первая, кто получил такой высокий статус.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Балерина из Приморья получила статус «Заслуженный артист Российской Федерации». Прима-балерина Анна Самострелова с 2017 года выступает в труппе Приморской сцены Мариинского театра. Она первая балерина в этой труппе с таким статусом.

Балерина получила награду получила за вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

«Вы показываете тот балет, который прославляет не только Приморский край, но и всю Россию, потому что ваши гастроли как в нашей стране, так и за рубежом позволяют увидеть высококлассный уровень профессионализма. Для нас очень важно, что вы прославляете Приморский край», — рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Анна Самострелова родилась в городе Всеволожск Ленинградской области. Ранее работала в театрах Санкт-Петербурга, гастролировала в самых разных странах, а с 2017 года вступила в труппу Приморской сцены Мариинского театра.

«Анна — самый яркий пример уникального служения балету, которая стояла у начала того успеха, которым сегодня обладает Приморская сцена Мариинского театра», — поделился художественный руководитель балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра Эльдар Алиев.

На Приморской сцене она участвует в таких постановках, как «Дон Кихот», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Жизель», «Баядерка» и во многих других.