«Газета.Ru» публикует главы из книги Аликакоса «Искупление. Дело о Благодатном огне»

«Из того же источника, откуда зажигаю и я — и каждый священник — в ночь Великой субботы», — ответил он мне. Ему не нужно было объяснять. Я много раз видел, как он зажигает его от лампады, стоящей за Святым Престолом, ведь, будучи ребенком, я каждый год находился рядом с ним в алтаре храма. Более того, меня удивляло, что перед тем, как зажечь свою свечу от лампады, он всегда задвигал занавес алтаря, чтобы прихожане не видели. В 1994 году я заснял эту сцену на видео.