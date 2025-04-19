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В Омске разыскивают 50-летнего новосибирца

Мужчина пропал без вести 14 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Об исчезновении Руслана Викторовича Морозова 1975 года рождения сообщил отряд «ДоброСпас-Омск». В понедельник, 14 апреля, мужчина ушел из дома № 202А по улице 24-й Северной.

«До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Является жителем Новосибирска. На вид 49 лет, рост 185 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темные», — говорится в сообщении.

Указаны и особые примеры пропавшего. На левом запястье у мужчины имеется татуировка. На ней изображены пять точек: одна посередине и четыре вокруг.

Любую информацию, которая может помочь в поисках, следует сообщить в полицию или добровольцам по телефону 8 (999) 453−77−10.