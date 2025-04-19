Летнее тепло и грозы: как погода будет в субботу

По информации синоптиков, будет переменная облачность и преимущественно без осадков, только на западе республики могут пройти кратковременные дожди, иногда — с грозами. Ветер будет южного направления, умеренный, местами — порывистый.
Максимальная температура воздуха будет колебаться от +19°С по западу до +26°С — по востоку республики.
Там также уточнили, что в столице прогнозируется переменная облачность, без дождя, днем температура будет находиться в пределах от +22 до +24°С, вечером — от +16 до +19°С.
В Бресте и Гродно могут пройти кратковременные дожди, прогреметь грозы, дневная температура составит от +19 до +21°С. В Гомеле и Могилеве без осадков, днем воздух прогреется до +23..+25°С. В Витебске тоже дождей не будет, а днем столбик термометра может подняться до отметки +26°С.