Летнее тепло и грозы: как погода будет в субботу

В Бресте и Гродно могут пройти кратковременные дожди, прогреметь грозы, дневная температура составит от +19 до +21°С. В Гомеле и Могилеве без осадков, днем воздух прогреется до +23..+25°С. В Витебске тоже дождей не будет, а днем столбик термометра может подняться до отметки +26°С.