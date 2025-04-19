Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минские динамовцы проиграли дома «Трактору» и уступают в серии 1:3

Минское «Динамо» проиграло четвертый матч серии челябинскому «Трактору».

Источник: Комсомольская правда

В четвертом матче второго раунда Кубка Гагарина минское «Динамо» проиграло 18 апреля на своей площадке челябинскому «Трактору» со счетом 2:3 и находится на грани вылета из плей-офф. Счет в серии — 1:3.

В очередной раз «Динамо» не сумело удержать преимущество, позволив сопернику отыграться и победить. Счет открыли гости — на 4-й минуте отличился Логан Дэй. Но «зубры» после точных бросков Виталия Пинчука на 12-й минуте и Ильи Усова на 26-й повели 2:1.

«Трактор» в очередной раз в этой серии сумел найти пути к победе. Андрей Светлаков на 42-й минуте сравнял счет, а Чарльз Робинсон на 49-й забросил решающую шайбу — 2:3.

Таким образом, счет серии до четырех побед стал 3:1 в пользу «Трактора». Пятый матч пройдет 20 апреля (14:00) в Челябинске.

Напомним, что предыдущий матч минчане выиграли 8:0.

— Две разные игры. Играем с хорошей командой, которая умеет держать удар, вовремя просыпаться. Вратарь играл иначе, — цитирует пресс-служба главного тренера минчан Дмитрия Квартальнова.

Динамовцы играли без своих травмированных лидеров — Александра Волкова и Вадима Шипачева.

— Выходит состав, который готов играть. Не будем жаловаться, что кого-то не хватает. Идет плей-офф. Наши лучшие хоккеисты по каким-то причинам не играют. Это данность. Мы готовимся, не жалуемся, двигаемся дальше, — сказал Квартальнов.

Ранее мы писали про драмы жизни и удары судьбы ученого-изобретателя Павла Кобеко из белорусского Мстиславля: был уборщиком, но его слушал «отец» атомной бомбы, а еще рассчитал скорость машин на Дороге жизни.