Минские динамовцы проиграли дома «Трактору» и уступают в серии 1:3

— Выходит состав, который готов играть. Не будем жаловаться, что кого-то не хватает. Идет плей-офф. Наши лучшие хоккеисты по каким-то причинам не играют. Это данность. Мы готовимся, не жалуемся, двигаемся дальше, — сказал Квартальнов.