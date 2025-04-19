Минские динамовцы проиграли дома «Трактору» и уступают в серии 1:3

В четвертом матче второго раунда Кубка Гагарина минское «Динамо» проиграло 18 апреля на своей площадке челябинскому «Трактору» со счетом 2:3 и находится на грани вылета из плей-офф. Счет в серии — 1:3.
В очередной раз «Динамо» не сумело удержать преимущество, позволив сопернику отыграться и победить. Счет открыли гости — на 4-й минуте отличился Логан Дэй. Но «зубры» после точных бросков Виталия Пинчука на 12-й минуте и Ильи Усова на 26-й повели 2:1.
«Трактор» в очередной раз в этой серии сумел найти пути к победе. Андрей Светлаков на 42-й минуте сравнял счет, а Чарльз Робинсон на 49-й забросил решающую шайбу — 2:3.
Таким образом, счет серии до четырех побед стал 3:1 в пользу «Трактора». Пятый матч пройдет 20 апреля (14:00) в Челябинске.
Напомним, что предыдущий матч минчане выиграли 8:0.
— Две разные игры. Играем с хорошей командой, которая умеет держать удар, вовремя просыпаться. Вратарь играл иначе, — цитирует пресс-служба главного тренера минчан Дмитрия Квартальнова.
Динамовцы играли без своих травмированных лидеров — Александра Волкова и Вадима Шипачева.
— Выходит состав, который готов играть. Не будем жаловаться, что кого-то не хватает. Идет плей-офф. Наши лучшие хоккеисты по каким-то причинам не играют. Это данность. Мы готовимся, не жалуемся, двигаемся дальше, — сказал Квартальнов.
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