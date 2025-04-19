Проезд в пригородных автобусах Минска скоро подорожает

Настоящее решение вступает в силу через три дня после его официального опубликования.
Решение, касающееся стоимость билетов на пригородные автобусы, опубликовано 19 апреля, а значит, вступить в силу оно должно с 23 апреля.
Пока проезд одного километра в обычном пригородном автобусе стоит 10 копеек, новый тариф — 11 копеек. В скоростном регулярном сообщении тариф с 12 копеек повысится до 13, на экспрессных маршрутах — с 13 до 14 копеек.
В предыдущий раз эти тарифы менялись в апреле 2022 года, а до этого в декабре 2019 и 2020 годов.
Ранее, в апреле нынешнего года, минские власти также решили поднятьстоимость проезда и в самом городе. Теперь билет на общественный наземный транспорт (трамвай, троллейбус, автобус) стоит 95 копеек вместо 85. При покупке талончика у водителя — 1 рубль. Жетон в метро тоже стоит 1 рубль (было 90 копеек).
Проездные тоже стали дороже: например, стоимость на 30 суток на все виды транспорта — 56,97 рубля (ранее — 51,05 рубля).
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