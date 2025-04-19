Проезд в пригородных автобусах Минска скоро подорожает

Ранее, в апреле нынешнего года, минские власти также решили поднятьстоимость проезда и в самом городе. Теперь билет на общественный наземный транспорт (трамвай, троллейбус, автобус) стоит 95 копеек вместо 85. При покупке талончика у водителя — 1 рубль. Жетон в метро тоже стоит 1 рубль (было 90 копеек).