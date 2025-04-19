Фронтовик Лукьян Басаргин умер в Тайшете за три недели до юбилея Победы

Лукьян Акиндинович Басаргин родился в Алтайском крае 10 октября 1926 года в многодетной семье староверов. В 1943 году, когда ему исполнилось 17 лет, парня призвали на защиту страны — и служил в пехоте в Забайкальском военном округе, участвовал в боях против Японии.