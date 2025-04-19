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Фронтовик Лукьян Басаргин умер в Тайшете за три недели до юбилея Победы

На 99-м году жизни в Тайшете Иркутской области умер фронтовик Лукьян Басаргин.

Источник: Администрация Тайшета

Всего три недели он не дожил до 80-го юбилея Победы, которого очень ждал. О кончине ветерана сообщили в администрации Тайшета.

Лукьян Акиндинович Басаргин родился в Алтайском крае 10 октября 1926 года в многодетной семье староверов. В 1943 году, когда ему исполнилось 17 лет, парня призвали на защиту страны — и служил в пехоте в Забайкальском военном округе, участвовал в боях против Японии.

Самые сильные воспоминания Лукьяна Акиндиновича Басаргина были связаны с военными годами. Он часто делился историями о тех суровых временах, и каждый раз его глаза наполнялись слезами.

За отвагу и доблесть, проявленные в годы войны, он был удостоен ордена Отечественной войны II степени, медалей «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и «За победу над Японией».

После демобилизации в 1950-х годах Лукьян Акиндинович остался в Чуне, где трудился старшим мастером на деревообрабатывающем комбинате. Позже переехал в Тайшет — на малую родину супруги — и устроился на железную дорогу, где проработал до выхода на пенсию.

Он был человеком большой души, излучавшим доброту и свет. Его жизнелюбие и чувство юмора заряжали энергией всех, кто его окружал.

Ежегодно 9 мая он приходил на Юбилейную площадь, чтобы поздравить земляков с Днём Победы. Мечтал встретить 80-летие Великой Победы…

Имя Лукьяна Акиндиновича Басаргина навсегда вписано в славную историю Тайшета и Тайшетского района.