В Ростове в выходные обещают жару до 25 градусов

В донской столице погода в эти выходные дни будет радовать горожан. По прогнозам синоптиков, в субботу, 19 апреля, утром в Ростове будет до 15 градусов тепла, днем столбик термометра покажет все 25, а вечером температура опустится до 21 градуса. Осадков не обещают. Порывы ветра составят от 6 до 9 метров в секунду.
В воскресенье, 20 апреля, день будет таким же солнечным и без дождя. Утром температура воздуха составит до 15 градусов тепла, днем — +23, вечером — +20. Порывы ветра — от 8 до 9 метров в секунду.
Ранее «Комсомольская правда» сообщала о прогнозе погоды на май. В начале месяца обещают до +28 градусов. В ночь на 9 Мая в городе ожидается около 10 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до отметки +12…+15. Возможна переменная облачность.