В Ростове в выходные обещают жару до 25 градусов

В донской столице погода в эти выходные дни будет радовать горожан. По прогнозам синоптиков, в субботу, 19 апреля, утром в Ростове будет до 15 градусов тепла, днем столбик термометра покажет все 25, а вечером температура опустится до 21 градуса. Осадков не обещают. Порывы ветра составят от 6 до 9 метров в секунду.