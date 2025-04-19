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Проводник спас жизнь девятилетнему мальчику в поезде «Алматы-Ташкент»

Алматы. 19 апреля. КазТАГ — Во время следования поезда № 001 сообщением «Алматы-Ташкент» проводник Куатбек Дауылбаев спас жизнь девятилетнему пассажиру, у которого внезапно начались судороги, сообщает пресс-служба АО «НК “Қазақстан темір жолы”.

Источник: АО «НК «Қазақстан темір жолы»

«Во время поездки поезда № 001 сообщением “Алматы-Ташкент” проводник спас жизнь девятилетнему мальчику, которому внезапно стало плохо в пути. Благодаря его оперативным действиям удалось избежать трагедии. На станции Келес, во время погранично-таможенного досмотра, резко ухудшилось самочувствие девятилетнего пассажира Ярослава Ч., следовавшего с мамой в Ташкент на лечение. У ребенка начались судороги, и ситуация требовала немедленной медицинской помощи», — говорится в сообщении.

По данным, проводник незамедлительно оказал первую медицинскую помощь, стабилизировал состояние ребенка и вызвал скорую помощь.

«Он предотвратил западение языка, аккуратно зафиксировал голову мальчика в безопасном положении и обеспечил проходимость дыхательных путей», — отметили в КТЖ.

К прибытию поезда на станцию Келес бригада медиков уже ожидала пассажира, после чего мальчика экстренно госпитализировали в медучреждение Ташкента.

В компании напомнили, что все проводники ежегодно проходят обучение по оказанию первой помощи.