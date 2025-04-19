Проводник спас жизнь девятилетнему мальчику в поезде «Алматы-Ташкент»

«Во время поездки поезда № 001 сообщением “Алматы-Ташкент” проводник спас жизнь девятилетнему мальчику, которому внезапно стало плохо в пути. Благодаря его оперативным действиям удалось избежать трагедии. На станции Келес, во время погранично-таможенного досмотра, резко ухудшилось самочувствие девятилетнего пассажира Ярослава Ч., следовавшего с мамой в Ташкент на лечение. У ребенка начались судороги, и ситуация требовала немедленной медицинской помощи», — говорится в сообщении.
По данным, проводник незамедлительно оказал первую медицинскую помощь, стабилизировал состояние ребенка и вызвал скорую помощь.
«Он предотвратил западение языка, аккуратно зафиксировал голову мальчика в безопасном положении и обеспечил проходимость дыхательных путей», — отметили в КТЖ.
К прибытию поезда на станцию Келес бригада медиков уже ожидала пассажира, после чего мальчика экстренно госпитализировали в медучреждение Ташкента.
В компании напомнили, что все проводники ежегодно проходят обучение по оказанию первой помощи.