Проводник спас жизнь девятилетнему мальчику в поезде «Алматы-Ташкент»

«Во время поездки поезда № 001 сообщением “Алматы-Ташкент” проводник спас жизнь девятилетнему мальчику, которому внезапно стало плохо в пути. Благодаря его оперативным действиям удалось избежать трагедии. На станции Келес, во время погранично-таможенного досмотра, резко ухудшилось самочувствие девятилетнего пассажира Ярослава Ч., следовавшего с мамой в Ташкент на лечение. У ребенка начались судороги, и ситуация требовала немедленной медицинской помощи», — говорится в сообщении.