В Международном аэропорту Кишинева вновь вводятся ограничения для посетителей

Аналогичные ограничительные меры для столичного аэропорта были установлены 1 мая 2024 года. Доступ был разрешен только пассажирам, предъявившим посадочный талон, персоналу воздушной гавани, а также членам экипажей самолетов. Тогда в Погранполиции заявили, что ограничения вводятся на период пасхальных праздников в связи со значительным увеличением пассажиропотока на границе в целом. Первоначально они были объявлены на 30 дней, затем этот срок ежемесячно продлевался.