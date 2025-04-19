Пасхальные ярмарки в Кишиневе: Где можно купить куличи, саженцы и что-то вкусненькое от отечественных производителей

Мэрия Кишинёва сообщает, что 18−19 апреля в столичных секторах пройдут ярмарки по продаже отечественной продукции и товаров с целью поддержки местных производителей и предоставления гражданам доступа к сезонной сельскохозяйственной продукции.
Центр.
Пасхальная ярмарка на площади Кафедрального собора «Рождество Христово» работает до 19 апреля.
Ботаника.
В парке «Валя Трандафирилор» до 7 мая — Весенняя ярмарка;
В парке «Валя Трандафирилор» на главной аллее с 1 по 30 апреля — Ярмарка изделий ручной работы и хенд-мейд;
На бульваре. Дачия, 26, с 14 по 27 апреля — Ярмарка пасхальных традиций;
Ярмарки пасхальных товаров до 19 апреля по следующим адресам:
— бульвар Куза-Водэ, 21 (Грин-Хиллз);
— бульвар Куза-Водэ, 23;
— бульвар Дечебал, 34/1;
— улица Н. Зелинского, 17 (супермаркет № 1);
— бульвар Дачия, 21/1 (Макдональдс);
— бульвар Траян, угол с ул. Индепенденцей;
— бульвар. Дечебал, 91;
— бульвар. Дачия, 44−50;
— улица Сармизеджетуса, 35;
— бульвар. Дачия, 62;
— ул. Индепенденцей, 3/1.
Буюканы.
На территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» (бул. Штефан чел Маре, 202), 19 апреля состоится ярмарка местных производителей «EcoLocal»;
улица Каля Ешилор, 22, вход в парк «Ла Извор», 18−19 апреля — Ярмарка производителей сельскохозяйственной продукции;
В парке «Алунелул» (Каля Ешилор, 11/4) 18−19 апреля пройдет ярмарка местных производителей «Cămara Fest».
Ярмарки пасхальных товаров до 19 апреля по следующим адресам:
— улица Алба Юлия 196/2; 196/3; 196/4;
— Каля Ешилор, 5;
— улица Иона Крянгэ, 72−74; 74−78.
Центр.
Улица Митрополит Варлаам (участок между улицами Армянская и Тигина) с 16 апреля по 20 мая — Тематическая ярмарка «Semănătorul» по продаже саженцев и семян, удобрений, субстрата и товаров для садоводства.
Ярмарки пасхальных товаров до 19 апреля по следующим адресам:
— ул. Измаильская, угол с бул. Д. Кантемир;
— ул. Армянская, угол с ул. Митрополит Варлаам;
— ул. Болгарская, угол с ул. Митрополит Варлаам;
— улица Тигина, угол с улицей Митрополита Варлаама;
— улица Измаильская, 66/4;
— Хынчештское шоссе, 58.
Чеканы.
С 15 апреля до 2 мая работает Ярмарка «Ароматы традиций» (бульвар Мирча чел Бэтрын, пересечение с улицей Петру Заднипру);
До 19 апреля — Пасхальная ярмарка, на аллее бульвара Мирча чел Бэтрын, 2.
Рышкановка.
До 19 апреля — Пасхальная ярмарка на ул. Мирон Костин (в сквере).
Мэрия Кишинёва призывает граждан посещать местные ярмарки, направленные на укрепление отношений между местными производителями и потребителями.
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