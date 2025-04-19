В Хабаровском крае дым от палов накрыл трассу Комсомольск-на-Амуре — Амурск

По данным МЧС России по Хабаровскому краю, в условиях ветра скорость распространения огня увеличивается в разы. При ветре всего 5 метров в секунду пламя способно преодолевать до 180 метров в час. А с каждым усилением ветра на 5 метров в секунду скорость распространения возрастает на десятки метров. Именно поэтому при ветреной погоде категорически запрещается пользоваться открытым огнём, включая костры и мангалы, особенно в период особого противопожарного режима.