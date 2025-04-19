В Хабаровском крае дым от палов накрыл трассу Комсомольск-на-Амуре — Амурск

В Хабаровском крае участок трассы между Комсомольском-на-Амуре и Амурском окутался густым дымом из-за палов сухой травы у дороги.
Как сообщают в Госавтоинспекции Комсомольского района, особенно плотное задымление образовалось на 25-м километре автодороги, серьёзно осложнив видимость и создав угрозу для водителей.
Местные жители делятся в социальных сетях тревожными кадрами и сообщают, что из-за едкого дыма автомобилисты вынуждены снижать скорость, двигаться с включённой аварийной сигнализацией и противотуманными фарами.
На месте возгорания работают пожарные расчёты.
По данным МЧС России по Хабаровскому краю, в условиях ветра скорость распространения огня увеличивается в разы. При ветре всего 5 метров в секунду пламя способно преодолевать до 180 метров в час. А с каждым усилением ветра на 5 метров в секунду скорость распространения возрастает на десятки метров. Именно поэтому при ветреной погоде категорически запрещается пользоваться открытым огнём, включая костры и мангалы, особенно в период особого противопожарного режима.
Спасатели подчёркивают, что такие палы крайне трудно тушить: сухая трава мгновенно разгорается, а ветер моментально разносит пламя вдоль трассы и по кронам деревьев. Найти поджигателей в подобных ситуациях почти невозможно.
Специалисты контролируют обстановку, однако в Госавтоинспекции призывают водителей проявлять осторожность, снижать скорость и соблюдать меры безопасности на этом участке дороги.