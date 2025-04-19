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Телефонные мошенники лишили прикамского студента 1,4 миллиона рублей

Студента обманули с помощью известной схемы, пояснили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Студента обманули с помощью известной схемы, пояснили в ГУ МВД по Пермскому краю.

21-летнему юноше позвонил незнакомец и представился специалистом портала «Госуслуг». Лжеспециалист сказал, что мошенники получили доступ к персональным данным студента, и убедил молодого человека для защиты банковских счетов перевести все имеющиеся средства на «безопасный счет». Юноша выполнил инструкции незнакомца и потерял примерно 1,4 миллиона рублей.

Через несколько дней студент понял, что его обманули, и обратился с заявлением в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере, ведется расследование.