Телефонные мошенники лишили прикамского студента 1,4 миллиона рублей

21-летнему юноше позвонил незнакомец и представился специалистом портала «Госуслуг». Лжеспециалист сказал, что мошенники получили доступ к персональным данным студента, и убедил молодого человека для защиты банковских счетов перевести все имеющиеся средства на «безопасный счет». Юноша выполнил инструкции незнакомца и потерял примерно 1,4 миллиона рублей.