Боец из Эхирит-Булагатского района погиб, защищая раненого друга при обстреле

Боец Григорий Башлянов из Иркутской области погиб во время обстрела в Воздвиженке, на территории Донецкой Народной Республики. До последних минут жизни он защищал раненого товарища. Сердце героя перестало биться 18 марта 2025 года. Об этом сообщил мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев.
— Григорий Башлянов родился 29 марта 1997 года в поселке Усть-Ордынский, — рассказывают о земляке в администрации района. — Окончив девять классов Усть-Ордынской СОШ № 2, он поступил в Аграрный техникум. Но проучившись несколько месяцев, Григорий понял, что выбранная профессия ему не по душе, и уехал на срочную службу в армию.
В марте 2016 года парень заключил контракт с Минобороны России. Служил Григорий на острове Итуруп в Сахалинской области. В 2020-м вернулся на малую родину. К этому моменту он встретил будущую супругу и женился. Молодые родители радовались рождению первенца. Через два года родилась дочь.
В августе 2024 года Григорий вновь встал на защиту Родины. Служил разведчиком 110-й Гвардейской отдельной мотострелковой бригады 51-ой Гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа.
Напомним, в Нукутском районе простились с 58-летним Борисом Егоровым. Мужчина погиб в зоне специальной военной операции 27 февраля 2025 года. До последнего он оставался верным военном присяге и проявлял мужество.