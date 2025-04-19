Боец из Эхирит-Булагатского района погиб, защищая раненого друга при обстреле

— Григорий Башлянов родился 29 марта 1997 года в поселке Усть-Ордынский, — рассказывают о земляке в администрации района. — Окончив девять классов Усть-Ордынской СОШ № 2, он поступил в Аграрный техникум. Но проучившись несколько месяцев, Григорий понял, что выбранная профессия ему не по душе, и уехал на срочную службу в армию.