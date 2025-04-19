ОСК рассказала о строительстве кораблей в годы войны

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В строительстве кораблей в период Великой Отечественной войны на советских судостроительных предприятиях участвовали дети, женщины и старики, при этом в некоторых случаях дети были младше 12 лет, рассказали РИА Новости в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
«С первых дней войны мужчины массово уходили на фронт, многие вступали в народное ополчение и к станкам повсеместно вставали женщины, дети и старики. Посчитать точное количество и возраст сейчас уже сложно, но известны случаи, когда к работе привлекались дети младше 12 лет», — рассказали в корпорации.
В текущем году отмечается 80 лет Победы. Во многих городах 9 мая пройдет акция «Бессмертный полк» в память о советском народе, который ковал победу не только для страны, но и для всего мира.