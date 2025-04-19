Синоптики предупредили о грозах и жаре 19 апреля в Беларуси

19 апреля в Беларуси сохранится даже не весенняя, а летняя погода с жарой и грозами, сообщает pogoda.by.
В субботу 19 апреля ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по западу кратковременные дожди, местами грозы.
Кстати, МЧС Беларуси предупредило о факторах опасности при грозах: повреждение (обрыв) линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах, возникновения лесных пожаров, а также пожаров в жилых и производственных зданиях.
Ожидается южный умеренный ветер, местами порывистый. Максимальная температура воздуха будет колебаться от +19 по западу до +26 по востоку.
В Минске 19 апреля будет осадков. Температура воздуха днем +22.. +24, вечером +16.. +19.
Ранее мы писали про драмы жизни и удары судьбы ученого-изобретателя Павла Кобеко из белорусского Мстиславля: был уборщиком, но его слушал «отец» атомной бомбы, а еще рассчитал скорость машин на Дороге жизни.
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