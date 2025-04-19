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Улицы населенных пунктов Омской области приведут в порядок ко Дню Победы

Не снижать темпы уборки поручил губернатор Хоценко.
Источник: Комсомольская правда

Губернатор Виталий Хоценко поручил сохранить высокие темпы уборки во всех населенных пунктах Омской области. Об очистке улиц в преддверии празднования 9 Мая рассказала пресс-служба облправительства.

«Регион уже вышел на хороший темп по наведению порядка после зимнего периода. В связи с этим губернатор поручил сохранить текущую динамику и завершить все работы по благоустройству в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.

За три недели до 80-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне муниципалитеты уделяют особое внимание очистке общественных пространств. Наводят порядок на площадях, а также в скверах и парках.

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко.

«Благодаря президентским национальным проектам и программам мы благоустроили много территорий. Важно их содержать в чистоте, чтобы наши люди там с удовольствием отдыхали», — обратился Виталий Хоценко к главам населенных пунктов и районных центров.

Ранее «КП Омск» рассказала, что 5 мая местные жители организуют автомотопробег «Вперед, к Победе!».