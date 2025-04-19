В Ростове на следующей неделе сотни горожан останутся без света

В Ростове с понедельника, 21 апреля, начнутся запланированные отключения электроэнергии. Мера связана с плановыми работами на линиях. Об этом сообщается на сайте «Донэнерго».
21 апреля отключения пройдут в домах по адресам: ул. Красноармейская, 63/1, 63/90, 65; ул. Тельмана, 72; просп. Ворошиловский, 87, 89/80; ул. Коллективная, 1−77, 2−66; ул. Водопьянова, 1−13, 2−10; ул. Коккинаки, 1−15, 2−8; ул. Слепнёва, 1−7; ул. Леваневского, 1−39, 2−32; ул. Чкалова, 1−97, 2−118; ул. Зеленодольская, 1−35, 2−38; ул. Кировоградская, 2−50, 9−47; ул. Ляпидевского, 2−12; ул. Железнякова, 1−7, 2−10; ул. Димитрова, 1−51, 2−74; ул. Ш. Руставели, 2−90; ул. Грекова, 3−35, 4−34; ул. Полторацкого, 72−120, 87−119; ул. Цимлянская, 1−41, 2−40; ул. Молокова, 17/53.
22 апреля, во вторник, электроэнергии не будет на улицах: ул. Красноармейская, 63/1, 63/90, 65; ул. Тельмана, 72; просп. Ворошиловский, 87, 89/80.
23 апреля света не будет в домах по адресам: ул. 2-я Краснодарская, 96, 92, 92/2, 92/3, 92/4, 92/1, 94, 92/5, 90, 94, 96А, 96Б.
24 апреля свет отключат на улицах: ул. Кржижановского, 197−211, 222−230; ул. Равенства, 5−39, 8−34; ул. Солидарности, 210−224.
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