Шествие «Бессмертного полка» в Ненецком округе пройдет в очном формате

МУРМАНСК, 19 апр — РИА Новости. Шествие «Бессмертного полка», так же, как и первомайское, в Ненецком округе пройдет в очном формате, сообщила в своем Telegram-канале и.о. губернатора округа Ирина Гехт.
«Впереди майские праздники, и я рада сообщить, что шествия 1-го и 9-го мая состоятся в очном формате. На первомайское шествие приглашаем трудовые коллективы нашего региона. А в День Победы проведем традиционную всероссийскую акцию “Бессмертный полк”, — написала Гехт.
Она отметила, что многие семьи округа ждали этого события. «Самое время вспомнить великий подвиг предков и с чувством гордости за них выйти на общий парад», — добавила Гехт.