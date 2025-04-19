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Шествие «Бессмертного полка» в Ненецком округе пройдет в очном формате

В Ненецком округе шествие «Бессмертного полка» пройдет в очном формате.

Источник: © РИА Новости

МУРМАНСК, 19 апр — РИА Новости. Шествие «Бессмертного полка», так же, как и первомайское, в Ненецком округе пройдет в очном формате, сообщила в своем Telegram-канале и.о. губернатора округа Ирина Гехт.

«Впереди майские праздники, и я рада сообщить, что шествия 1-го и 9-го мая состоятся в очном формате. На первомайское шествие приглашаем трудовые коллективы нашего региона. А в День Победы проведем традиционную всероссийскую акцию “Бессмертный полк”, — написала Гехт.

Она отметила, что многие семьи округа ждали этого события. «Самое время вспомнить великий подвиг предков и с чувством гордости за них выйти на общий парад», — добавила Гехт.