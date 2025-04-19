Шествие «Бессмертного полка» в Ненецком округе пройдет в очном формате

«Впереди майские праздники, и я рада сообщить, что шествия 1-го и 9-го мая состоятся в очном формате. На первомайское шествие приглашаем трудовые коллективы нашего региона. А в День Победы проведем традиционную всероссийскую акцию “Бессмертный полк”, — написала Гехт.