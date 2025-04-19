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В Самаре стартовал капитальный ремонт трамвайных путей в Постниковом овраге

В дептрансе города сообщили о начале ремонта трамвайных путей в районе Постникового оврага.

В дептрансе города сообщили о начале ремонта трамвайных путей в районе Постникового оврага. Работы проводит Трамвайно-троллейбусное управление (ТТУ).

На время ремонта движение трамваев по направлению в центр города организовано по запасному станционному пути. Как заверили в профильном департаменте, после завершения всех необходимых пусконаладочных работ трамваи вернутся к привычному графику.

Также стало известно, что в районе «Солидарности Арены» планируется строительство новой трамвайной ветки, которая станет частью инфраструктурного развития будущего жилого комплекса.