В Самаре стартовал капитальный ремонт трамвайных путей в Постниковом овраге

В дептрансе города сообщили о начале ремонта трамвайных путей в районе Постникового оврага. Работы проводит Трамвайно-троллейбусное управление (ТТУ).
На время ремонта движение трамваев по направлению в центр города организовано по запасному станционному пути. Как заверили в профильном департаменте, после завершения всех необходимых пусконаладочных работ трамваи вернутся к привычному графику.
Также стало известно, что в районе «Солидарности Арены» планируется строительство новой трамвайной ветки, которая станет частью инфраструктурного развития будущего жилого комплекса.